Hakkari’de yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Güvendağı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Çukurca İlçesi’ne bağlı Güvendağ bölgesinde dün, yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu yaralı askerlerle bir süre sohbet etti, yetkililerden durumları hakkında bilgi aldı. DHA