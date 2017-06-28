Hakkari’deki çatışmada bir özel harekat polisi şehit oldu

Hakkari'de dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada özel harekat polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar şehit oldu.

Dün gece Hakkari’ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada Muhammet Ali Mevlüt Dündar isimli özel harekat polisi yaralandı. Dündar kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bir süre devam eden çatışma sonrası teröristler dağlık alana kaçarken, PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

KARAMAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Karaman Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri, Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın şahadet haberini vermek için ailesinin oturduğu Koçak Dede Mahallesi Ahmet Hilmi Birand Caddesi’ndeki evine gitti. Felçli olduğu öğrenilen şehidin babası İdris Dündar’ın, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve eşi Şerife Dündar’ın da hastanede olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Karaman Devlet Hastanesi’ne giden İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, baba yoğun bakımda olduğu için Dündar’ın şahadet haberini hastanedeki anne Şerife Dündar’a verdi. Haberini alan anne Şerife Dündar gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi ambulansla evine getirildi.

Yeğeninin şehit haberini alınca fenalık geçiren amcası Sami Dündar da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Özel Harekatçı Dündar’ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelirken, şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Hastaneye kaldırılan babasını ziyaret etmek için yarın Karaman’a izinli olarak geleceği ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Dündar’ın 2’si kız 5 kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Özel Harekatçı Dündar’ın yarın Karaman’da defnedilmesi bekleniyor.