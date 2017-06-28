MHP'den görüş ayrılıkları nedeniyle partiden ihraç edilen Bağımsız Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, yeni parti iddialarını doğruladı.

Halaçoğlu yaptığı açıklamada merkez sağda yeni bir oluşum gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de yeni bir oluşum gerekiyor merkez sağda, dolayısıyla böyle bir taban var. Geniş bir kitle tarafından da arzu var kurulması için. Bu çerçevede bir parti kurulacak” dedi.

Halaçoğlu, Türkiye'ye böyle bir partiye ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, “Bu oluşum bizim tabanı temsil eden kişiler ve onun dışında daha geniş bir kesimi temsil edecek. Merkez sağdaki boşluğu dolduracak” diye konuştu.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre Halaçoğlu, “Çalışmalar devam ettiği için benim daha söyleyeceğim bir şey yok. Bir ihtiyaç var Türkiye'de, bu ihtiyaca cevap verecek bir siyasi yapılanma gerekiyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Erken seçim falan ne zaman olacağı belli olmaz. Böyle bir oluşum ya erken seçimi getirir ya da 2019'a kadar götürür. Önce fikir birliği geniş bir çerçeve oluşturucak” ifadelerini kullandı