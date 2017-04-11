Halaçoğlu’ndan Meclis uyarısı: Çatıyı ayakta tutan son direk de yıkılıyor

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, son 14 yılda Türkiye'nin çatısını tutan direklerin bir bir yıkıldığını ve itibarsızlaştırıldığını söyledi. Halaçoğlu, "Kimi FETÖ ile kimi yabancı devlet destekleriyle kimi de bizzat iktidarda olanlar eliyle. Şimdi çatıyı ayakta tutan son direk de, yani meclis yıkılmaya çalışılıyor. Şayet 16 Nisan´da bu anayasa kabul edilirse son direk de çökecek" dedi.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, son 14 yılda Türkiye’nin çatısını tutan direklerin bir bir yıkıldığını ve itibarsızlaştırıldığını söyledi. Halaçoğlu, “Kimi FETÖ ile kimi yabancı devlet destekleriyle kimi de bizzat iktidarda olanlar eliyle. Şimdi çatıyı ayakta tutan son direk de, yani meclis yıkılmaya çalışılıyor. Şayet 16 Nisan´da bu anayasa kabul edilirse son direk de çökecek” dedi.

MHP’den bir süre önce ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 16 Nisan´da yapılacak referanduma kısa süre kala “Parlamenter demokratik sistem çökerse, gelecek olan dikta rejimidir” dedi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden referandum sürecini değerlendiren Halaçoğlu, şunları yazdı:

“Şu son 14 senede Türkiye’nin çatısını tutan direkler bir bir yıkıldı ve itibarsızlaştırıldı. Kimi FETÖ ile kimi yabancı devlet destekleriyle kimi de bizzat iktidarda olanlar eliyle. 1- Ordu. Başına çuval geçirilerek başladı, FETÖ ile Ergenekon ve Balyoz gibi projelerle çökertildi. 2- Milli Eğitim. Maalesef o kadar oynandı ki seviye düştü. Üstüne FETÖ tahribatı geldi. 3- Yargı. Anayasa referandumuyla HSYK siyasete sokuldu. Yine FETÖ’ye teslim edildi. 4- Polis Teşkilatı. FETÖ aracılığıyla tecrübeli teşkilat mensupları mağdur edildi. Özel harekat zayıflatıldı. 5- Siyaset. Milli değerleri ve devlet geleneğini tahrip etti. Yalan söylemek iyi siyaset yapmakla eşdeğer hale getirildi. Gayr-ı milli bir hüviyet kazandı. 6- Halkın değerler silsilesi tahrip edildi. Ahlaki değerler zayıflatıldı. Şimdi çatıyı ayakta tutan son direk de yıkılmaya çalışılıyor. Meclis. Şayet 16 Nisan’da bu anayasa kabul edilirse son direk de çökecek. Parlamenter demokratik sistem çökerse, gelecek olan dikta rejimidir. Yarın tarih bunları yazacak. Ama inşallah Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. 16 Nisan Türkiye’nin ve Türk milletinin kader oylamasıdır. Hayırlı olur inşallah.”

HALAÇOĞLU’NDAN, SAHTE HESAP UYARISI

Halaçoğlu, sosyal medyada adına “evet” propagandası yapılan sahte hesapların açıldığını da belirterek bu konuda takipçilerini uyardı. Halaçoğlu, bu konuda şunrları söyledi:

“Değerli arkadaşlar. Adıma birçok sayfa açılmış. Buralardan da sanki evet’i destekliyormuşum gibi paylaşımlar yapılmaktadır. Benim resmi sayfam bu sayfadır. Bunun dışındakiler çakma sayfadır. Onları beğenmiş kişiler varsa vazgeçsinler. Sayfanın duvarında Diyarbakır Surları önünde bir resmim profilinde ise yine üç hilalli resim vardır. Sayfayı şikayet ettim. Kaldırılıncaya kadar bilgilerinize sunuyorum.” DHA