FETÖ’den gözaltına alınan iş adamı Halil Küçükbay serbest bırakıldı

İzmir'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

İzmir'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay, yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

İzmir’da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle, TMSF’ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu’nun eski ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Halil Küçükbay’ın ifadesi avukatı Ercan Demir eşliğinde olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından alındı. Savcı Dur, Küçükbay’ı verdiği 4 sayfalık ifadenin ardından adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Küçükbay’ı yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

DHA