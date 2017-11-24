Halk Arenası bu hafta da dopdolu! Yine herkesi ekranlara kilitledi…

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası, bu hafta İzmir Karşıyaka’da, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndan ekranlarınıza geliyor.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta İzmir Karşıyaka'da izleyicisiyle buluşuyor. Programın konukları ise; Yolsuzluklara verdiği büyük mücadelenin yanı sıra neden ‘hayır' dememiz gerektiğini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Ergenekon Davası’nda tutuklanan ve bin 994 günlük tutukluluk ardından tahliye edilen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve 174 gün tutulduğu Silivri Cezaevi’nden 8 Kasım’da tahliye edilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri arkadaşımız Gökmen Ulu.

ULU’YA ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ’

Programda, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, muhabirimiz Gökmen Ulu’ya ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ verildi.