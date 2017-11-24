Halk Arenası bu hafta da herkesi ekranlara kilitleyecek

TÜRKİYE’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta İzmir Karşıyaka’da izleyicisiyle buluşacak. Programın konukları ise; CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu olacak.

Programda, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 174 gün tutulduğu Silivri Cezaevi'nden 8 Kasım'da tahliye edilen Ulu'ya ‘Basın Özgürlüğü Ödülü' verilecek. ‘Halk Arenası' bu akşam 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndan canlı yayınla ekrana gelecek.