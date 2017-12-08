Halk Arenası İzmir’de

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta İzmir’de sevenleriyle buluşuyor. Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil’in konuk olduğu program yine gündemi belirleyecek. Herkes ilk kez Özdil'in anlatacağı '3 konuda 5 lira'yı konuşacak...

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası' bu akşam 21.00'den itibaren Bostanlı Fuat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndan canlı yayınla ekrana gelecek.

Bu program sonrası herkes, Yılmaz Özdil’in anlatacağı ‘5 LİRA’yı konuşacak.

“İZLERKEN KAĞIT 5 LİRA BULUNDURUN, ANLATACAKLARIM VAR”

Programla ilgili ipucu veren Özdil, Twitter’dan şu mesajı paylaştı;

“İzmir Karşıyaka… Yarın akşam değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın Halk Arenası'ndayım, canlı yayına katılacak olan izleyiciler lütfen yanında kağıt 5 lira bulundursun, anlatacaklarım var.”