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Halk Arenası’na katılan CHP’li Yarkadaş’tan alkışlanan konuşma

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Halk Arenası'na konuk oldu ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
23:1327 Mart 2017
Gündem
Halk Arenası’na katılan CHP’li Yarkadaş’tan alkışlanan konuşma
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Halk Arenası'na konuk oldu ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barış Yarkadaş, tutuklanarak cezaevine gönderilen gazetecileri ziyarete gittiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Cezaevinde Cumhuriyet Gazetesi yazarlarını ziyaret ettim. 24 saat Halk TV izliyoruz dediler ve şunu söylediler; ”Bize en çok koyan şey şu: ‘Dışarıda değiliz ve hayır için hiçbir şey yapamıyoruz…” Ayrıca cezaevindeki gazetecilere gönderdiği kartların ulaşmama nedenini açıklayan Yarkadaş; ”Bu kişilerin cezaevinde kaydı yok” açıklamasıyla karşılaştıklarını belirtti. Seyircilerin şaşkınlık ve hayretle izlediği bu açıklamalardan sonra Yarkadaş; ”O kadar güçsüzler ki, ‘Evet’i anlatacak bir sözleri olmadığı için ‘Hayır’ı anlatacak herkese yasak koymaya çalışıyorlar” dedi.

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