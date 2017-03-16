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Halk otobüsünde korku dolu anlar!

Sivas Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün seyir halindeyken sol arka tekerinin çıkması trafikte korku dolu anlar yaşattı.
21:2416 Mart 2017
Gündem
Halk otobüsünde korku dolu anlar!
Sivas Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün seyir halindeyken sol arka tekerinin çıkması trafikte korku dolu anlar yaşattı.

Olay saat 19.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi Karaağaç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sivas Belediyesi’ne ait Gülyurt, Kılavuz, Doğukent seferini yapan ve içinde yolcu sayısının belli olmadığı Adem Bulut yönetimindeki 58 H 0122 plakalı halk otobüsü, seyir halinde iken sol arka tekeri bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı.

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Teker orta refüjü geçerek park halinde bulunan 58 BE 512 plakalı araca zarar verdi. Tekeri çıkan ve 3 metre kadar sürüklenen otobüs devrilmeden durdu. Otobüs içerisinde bulunan yolcular başka otobüsle gidecekleri yere götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  DHA

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