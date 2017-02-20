Halk TV’den kısa ‘HAYIR’ videosu!

16 Nisan'da yapılacak olan referandum ülkenin en çok konuştuğu ve en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Siyasi partiler ve sanat camiasından birçok ünlü isim, hemen hemen her gün referandumda Evet ya da Hayır diyeceğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Halk TV'den de referandumla ilgili bir video geldi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandum ülkenin en çok konuştuğu ve en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Siyasi partiler ve sanat camiasından birçok ünlü isim, hemen hemen her gün referandumda Evet ya da Hayır diyeceğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Halk TV'den de referandumla ilgili bir video geldi.

Sosyal medya ikiye bölündü; referanduma evet diyenler, hayır diyenler diye. Şimdi de kanalların ikiye bölünmesi söz konusu! Evetçi Hayırcı diye! Halk TV ekibi, rejimi değiştiren başkanlık Anayasası’na ‘HAYIR’ denmesi için kısa bir video hazırlayarak seyircisine sundu. İşte o video;