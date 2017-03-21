Halkalı’da kuyumcu soygunu!

İstanbul'da dün sabah saatlerinde, ekmek kasalarıyla bir kuyumcuya giren maskeli hırsızlar, 3 dakikada yaklaşık bir milyon lira değerindeki 8 kilo altınla kaçtı. Polis her yerde o şüphelileri arıyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde, ekmek kasalarıyla bir kuyumcuya giren maskeli hırsızlar, 3 dakikada yaklaşık bir milyon lira değerindeki 8 kilo altınla kaçtı. Polis her yerde o şüphelileri arıyor.

Hırsızlık olayı, dün İstanbul Küçükçekmece, Halkalı Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İşyeri kepengini, levyelerle kanırtarak kıran hırsızlar, saat 05.30’da içeye girdi. Şüphelilerden ikisi dışarıda bekleyerek, ekmek kasalarını içerideki hırsızlara verdi. Kuyumcu tezgahının arkasına geçen şüpheliler, ellerine ne geçtiyse ekmek kasasına doldurdu.

Daha sonra, kasalar dışarıdaki hırsızlara gönderildi. Sadece 3 dakika içerisinde 1 milyon lira değerinde 8 kilo altın çalan hırsızlar, kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın her anı işyeri güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Hırsızlık olayının hemen ardından durum polise bildirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız Büro Amirliği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.