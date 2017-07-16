Halkımıza ateş açanlar gün yüzü göremeyecek

15 Temmuz’un yıldönümünde çarpıcı açıklamalar yapan Başsavcı Yüksel Kocaman, “FETÖ bildiğimiz en sinsi, en alçak örgüt... Halkımız müsterih olsun, en ağır cezayı alacaklar” dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde çarpıcı açıklamalar yaptı. FETÖ'nün kötülükte sınır tanımadığını söyleyen Kocaman, “FETÖ bizim bugüne kadar bildiğimiz en sinsi, en alçak terör örgütü diyebiliriz. Bazı örgütlerin omurgası var. Bunlarda yok. Bunlar her kalıba girebilen, kesinlikle hafife alınmaması, sürekli mücadele edilmesi gereken bir örgüt” dedi. İşte Habertürk'e konuşan Kocaman'ın röportajında öne çıkanlar:

PKK'YLA İŞBİRLİKLERİ VAR

DARBE teşebbüsünden bu yana 33 dava açtık. 3 bin 940 sanık yargılandı. 2 bin 772 tutuklu var. Dosya sayımız 11 bin 325, şüpheli 57 bin 565, tutuklu 9 bin 271'dir. Bütün soruşturmalarımızı tamamladık. Darbeye karışan, karıştığı düşünülen bütün sanıklarla ilgili soruşturmalarımızı tamamladık.

DAHA incelenmemiş dijital veriler var, yeni tanık itirafçı beyanları geliyor. Bu örgütü tamamen temizlemeden diğer örgütü temizleme şansı da azalıyor. Yeri geldiğinde DHKP-C, yeri geldiğinde PKK terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar. Bunların temizlenmesi birinci öncelik olmalı.

YENİ BİR DARBE OLMAZ

YENİ darbe girişimine ihtimal vermiyorum. Rehavete kapılalım anlamında söylemiyorum ama öyle güçleri kalmadı. Soruşturmalar devam ettikçe yeni elemanlara ulaşılacaktır. Büyük tehlike görmüyorum ama rehavete kapılmadan devam edilmeli.

HALKIMIZ müsterih olsun, dosyalar çok dolu. Deliller çok sağlam. Halkın üzerine ateş açanlar, gün yüzü görmeyeceklerdir. Şehit yakınları, gazilerimiz morallerini bozmasınlar. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alacaklar.

“KENDİLERİNE GELSİNLER”

ÜYELERİ mantıksız üyeler. Orta zekada yapmayacakları işleri yapıyorlar. Rüyalarla motive etmeye çalışıyorlar. Sağlıklı kafanın yapacağı işler değil. Buradan onlara da sesleniyoruz. Titresinler ve kendilerine gelsinler, yasalardan faydalansınlar.

15 TEMMUZ gecesine dair yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz. FETÖ terör örgütünün her elemanı istihbarat örgütü elemanı gibi yaşıyor. Soruşturmalar devam ettiği için hedefimiz odur; aydınlığa çıkmayan bir şey kalmasın. Esas itibarıyla bir çok şey aydınlandı.