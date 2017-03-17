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Haluk Levent’ten sosyal medyayı ayağa kaldıracak İzmir Marşı performansı!

Geçtiğimiz günlerde YGS'ye geç kalan ve hayatından 1 sene çalınan öğrencilerle uzattığı yardım eliyle gündeme gelen sanatçı Haluk Levent'ten çok konuşulacak İzmir Marşı performansı...
23:4617 Mart 2017
Gündem
Haluk Levent’ten sosyal medyayı ayağa kaldıracak İzmir Marşı performansı!
Geçtiğimiz günlerde YGS'ye geç kalan ve hayatından 1 sene çalınan öğrencilerle uzattığı yardım eliyle gündeme gelen sanatçı Haluk Levent'ten çok konuşulacak İzmir Marşı performansı...

Ünlü sanatçı Haluk Levent, İzmir Marşı'nı seslendirdi. 18 Çanakkale Mart zaferi öncesi İzmir Marşı'nı söyleyen Haluk Levent, Bağımsızlık mücadelemizde emperyalist kuvvetlere ‘Çanakkale geçilmez’ diyen bütün şehitlerimiz için seslendirdi.

Çekilen klipte Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler de kullanıldı. İzmir Marşı’nın sonunda Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenlere selam gönderilirken koltukarda tek tek isimlerinin yazılı olması tüyleri diken diken etti.

İşte Haluk Levent'ten muhteşem İzmir Marşı performansı…

 

Son güncelleme: 23:5717.03.2017
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