Haluk Pekşen’den 3 bakanla ilgili şok eden iddia

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın yönettiği 'Halk Arenası' programının bu haftaki konuklarından CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen gündeme dair müthiş iddialarda bulundu.

CHP’li Pekşen, bir dönem Reza Zarrab’la adı geçen üç bakan hakkında şok eden iddialarda bulundu.

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in açıklaması şöyle;

“Şimdi bizim meşhur bir yasamız var 3046 sayılı yasa devletin şeklini tanımlar. 3046 sayılı yasa gereğince bakanlar devletin memurudur. Memurlar da bu bahsettiğimiz 3628 sayılı yasa gereğince mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Yine 3628 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince bakanlar da aynı hukuki statüye tabidirler. Hem 3046 ve hem 3628 sayılı yasa gereğince bu bakanlarda mal beyanında bulunmaları gerekiyor. Ama burada asıl can alıcı nokta şu… Bir iki gün önce bir bilgi geldi ne derece doğru bilmiyorum ama bu yolsuzluğa bulaşan Zarrab’la adı geçen üç bakanın da yurtdışına çıkış yasağını çaktırmadan interpol kayıtlarına koymuşlar.

Aman bunlarda gider itirafçı olurlarsa yandı keten helva!..” (Salonda gülüşmeler ve alkış tufanı koptu)