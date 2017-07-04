Hande Fırat: Cumhurbaşkanı da telefonu soruyor

15 Temmuz gecesi canlı yayından FaceTime ile Erdoğan'a bağlanan Hande Fırat'ın o telefonuna Suudi işadamının çeyrek milyon teklifini ardından Katar ve Türk işadamlarının da talip olduğu ortaya çıktı. Hande Fırat, telefonun akıbetini ise canlı yayında anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi FaceTime’dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ile konuştu.

KATAR, SUUDİ VE TÜRK İŞADAMLARI DA TALİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.

“CUMHURBAŞKANI DA SORUYOR”

Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız telefonun bende olduğunu soruyor. Ben de ‘duruyor' diyorum. Aydın Bey de soruyor. Kullanmaya korkuyorum. Düşer kırılır diye…”