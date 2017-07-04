Hande Fırat: Cumhurbaşkanı da telefonu soruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi FaceTime’dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ile konuştu.
KATAR, SUUDİ VE TÜRK İŞADAMLARI DA TALİP
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.
“CUMHURBAŞKANI DA SORUYOR”
Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız telefonun bende olduğunu soruyor. Ben de ‘duruyor' diyorum. Aydın Bey de soruyor. Kullanmaya korkuyorum. Düşer kırılır diye…”