Hanefi Avcı’dan Sözcü operasyonu açıklaması: Komik

FETÖ mağduru eski emniyetçi Hanefi Avcı Teke Tek programında Sözcü'ye yönelik algı operasyonunu değerlendirdi. Avcı "Sözcü gazetesini cemaate yardım ediyor diye suçlarsanız dünyaya komik görünürsünüz" diye konuştu.

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, dün akşam Habertürk TV’de Teke Tek programına konuk olarak Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı. Kendisi de cemaat mağduru olan Avcı, FETÖ ile mücadele operasyonlarını değerlendirdi. Sözcü’ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik operasyonu da yorumlayan Avcı çarpıcı tespitlerde bulundu.

“Şu anda bu grupla yapılan mücadelede en büyük hata basın üzerine uygulanan yanlışlar” diyen Avcı “Dünyada yazdıklarından dolayı kimseyi yargılayamazsınız. Bu kadar ağır bir olay yaşıyoruz ama yanlışlarımızdan dolayı eleştiriliyoruz. Diyorlar ki siz bu darbeyi kullanıyorsunuz. Öyle bir hata yapılıyor ki bir mesaj attığı için bir gazeteci tutuklandı. O mesaj uygun olmayabilir ama bu ülkeye daha kötü bir kötülük yapamazsınız. Siz bir anlık çok farklı bir kimlikle görülebilirsiniz. Sözcü gazetesini cemaate yardım ediyor diye suçlarsanız dünyaya komik görünürsünüz. En muhaliflerine bile, Ilıcak dahil, Altan kardaşler dahil tutuklanmasına karşıyım. Ben onların samimi olduklarına inanıyorum. Kalemleri sert insanlardır. Cemaatçi olarak yargılanmaları günahtır. Kimsenin yazdığından dolayı soruşturma açılmaması gerekir. Örgüt mensubu ise açılmalı. Şuanda örgüt mensubu olmamakla birlikte örgüte hizmet etmek diye bir suç icat ettiler. Bu kişi örgüt mensubu hangi belgeniz var? Sıradan bir insanın faaliyeti ise suç sayılmaz.” diye konuştu.

CEMAATİN KAFA KADROSUNU BULMAK MÜMKÜN MÜ?

FETÖ operasyonları konusunda hükümete de çağrıda bulunan Hanefi Avcı şunları söyledi;

“Devletin güvenliğinde kendi kurumları tepki göstermeli. Bu cemaatin gelişini herkes gördü. Bütün bu tarikatlara bakan savcılar yer değiştirildi. Biz hep idareye siyasete bağlı olduğumuz sürece bu devleti korumayamayız. Dünyanın bir çok ülkesinde en güçlü liderleri bile savcı sorguya aldı. Bu kurumlar güdük kalırsa devleti koruyamayız. Yeni bir istihbarat servisi kurmalı, mevcut iktidara ve diğer kurumlara yardım etmeli.”

“BU ÖRGÜTÜN ÇEKİRDEĞİNE NÜFUZ ETMİŞ DEĞİLİZ”

“Mutlaka Türkiye’de vardır. Gizlidir. Kendilerini gizleme konusunda çok ciddi tecrübeleri vardır. Yeraltı haberleşmesini çok iyi bilirler. BY Lock kullanarak çok büyük hata ettiler. Kendilerini açığa verdiler. Buna rağmen biz halen bu örgüt hakkında çok iyi şeyler bilmiyoruz. Halen Bakanlar ile Başbakan’ın nasıl dinlendiğini bilmiyoruz. Bu örgütün çekirdeğine fazla nüfuz etmiş değiliz. Bu tip örgütlerde ya düşmansınız ya dosttur. Samimi olarak biri gelip konuşuyorsa bu çok önemli. Bizim itirafçıyı anlamakta sorunumuz var. Sizin onu algılayacak adamlara ihtiyacınız var. İtirafçıların bir anda her şeyi anlatmasını beklemeyin 2 yıl sürecektir. Bir anda her şeyi hatırlamayabilir. Oradan gelen insanı iyi yönlendirmek lazım. Bir anda her şeyi anlatmasını bekleyemeyiz.”

ÖRGÜT DEVLETİN İÇİNDE NE KADAR VAR?

“Çok derine sirayet edemez. Çok çalışsa bile 1-2 yıllık yetiştirdiği elemana güvenmez. 30 yıllık örgütte olması gerek. Gülen’in tanımadığı insanlar yetkili olamaz. Bu insanların sayısı az olur ve insanların ismini verdiler. O kadar derin değil. Mühim olan o yüz kişiden beş kişiyi bulmak. Kripto kaç kişi olabilir 1-2, 5 kişi olabilir. Bütün örgütlerde böyle olur. Bu örgütün yöneticileri en azından Gülen tanıdığı bildiği kimse olabilir. Bunlardan başka sıfır biri olamaz. Yani 2010’a kadar çok ciddi iddialarımız vardı. 2013’de 7 Şubat’ta izlenmeye başladı. 15 Temmuz’a böyle gelmesek altından böyle kalkamazdık. Belli oranlarda ayıklandılar. Bu kadar büyük bir örgütte hata da görebilirsiniz. Örgüt kendi hataları ile kendini yok ediyor. 17-25 Aralık ile 15 Temmuz ile kendi tabanını kaybediyor. ”

“DEVLETİN İÇİNDE FETÖCÜ SAYISI FAZLA DEĞİL”

“Bu gruba yönelik özel bir analiz grubu kurulmalı. Görevi bu olan birimler oluşturulmalı. Sizin geçmişte yaşadığınız darbeler var. Sizin hala mahkemelerinizde Ergenekon, Balyoz yargılamaları devam ediyor. Hala ordunuzda böyle bir grup var iddiası var. Bunları araştıracak bir grup oluşturulması gerekir. Bu konuda araştırma yapın demesi gerekir. Bu hükümet siyasi irade ile Genelkurmay’dan bilgi istemesi gerekirdi. Genelkurmay bunu tek başına yapmaz. Siyasi iradenin bunu zorlaması gerekirdi.Şimdi geç kalınmaksızın yapılmalı. Devletin içinde FETÖ’cü sayısı fazla değil. Devlet sadece liyakate kıdeme bakacak. Kamu kurumlarını düzgün yönetecek. En kıdemli en liyakatli olanları seçecek. Kendi adamınız size en büyük zararı verir. Kendin adamın değilse korkar görevini yerine getirir. Öyle bir bakılıyor ki emniyetin yüzde 80’i FETÖ’cü öyle bir şey yok. FETÖ’cü sayısı az ama etkin. Bugün emniyetteki kilit kesimlerin FETÖ ile alakası yoktur. ”

FETÖ KUMPASI SONUCU 4 YIL CEZAEVİNDE YATTI O dönem Emniyet Müdürü olan Hanefi Avcı'nın adı 2010 Ağustosu'nda tarihinde yazdığı ve devlet içerisindeki Fethullahçıları kaleme aldığı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' adlı kitabından sonra birçok soruşturmaya dahil edildi. Avcı, Devrimci Karargâh örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 28 Eylül 2010 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Hanefi Avcı'nın da bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Son olarak 'Devrimci Karargah Örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen 89 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 'nın 22 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Devrimci Karargah Örgütü'ne yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali tespit etmesi neticesinde 20 Haziran 2014'te tahliye oldu.

