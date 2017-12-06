Hangi kanalda, şifreli mi? Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK Leipzig maçı muhtemel 11’ler

Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak sorularının yanıtlarını arayan futbolseverler Google'a başvuruyorlar. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda liderliği garatileyen Beşiktaş, Leipzig deplasmanında yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Leipzig Beşiktaş maçının şifreli mi yayınlanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da büyük merak konusu. İlk dört grubun 2.leri yani Temsilcimizin muhtemel rakiplerinin bir kısmı belli oldu. Peki Leipzig Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresli mi, şifresiz mi yayaınlanacak? Saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırarak grubunda lider olmayı garantileyen Beşiktaş’ın Leipzig ile oynayacağı mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak soruları araştırılırken şifreli mi, şifresiz mi soruları da taraftarların aklında. Haberimizden Leipzig Beşiktaş maçı hakkında tüm detayları ve merak edilen soruları öğrenebilirsiniz. Bu akşam rahat bir karşılaşma oynayacak temsilcimiz mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Beşiktaş’ın Leipzig kadrosunda Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan yer almadı. Peki Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadeleyi izlemek isteyenler ülkemizde maç şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak merak ediyor. İşte muhtemel rakipler, 11’ler ve Leipzig Beşiktaş maçı hakkında tüm detaylar…

LEIPZIG BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Leipzig Beşiktaş maçına saatler kaldı ve taraftarlar hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarının 21:45'te başlayacak olmasına alışmış olan taraftarlar için bugün maçın saat biraz daha geç olmuş olacak. Leipzig Beşiktaş maçı saat 22:45'te çıkacak. Beşiktaş Leipzig maçını yayınlayacak kanal ise Tivibu Spor 2 olarak belirlendi. Beşiktaş Leipzig maçı şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş 6. hafta maçında Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. 2.lik şansı hala devam eden Leipzig ise Beşiktaş'ı yenerek Porto'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaraylı eski futbolcu Bruma'nın formasını giydiği ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Leipzig'in Porto ile birlikte gruptan 2. çıkma şansı var.

MUHTEMEL 11'LER

LEİPZİG: Peter, Gulacsi, Klostermann, Willi Orban, Konate, Halstenberg, Diego Demme, Ilsanker, Kampl, Poulsen, Timo Werner

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Pepe, Adriano, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. H Grubu'nu ikinci sırada bitireceği kesinleşen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

MUHTEMEL KADRODA KİMLER VAR?

Teknik direktör Şenol Güneş Leipzig karşısında bir kaç oyuncusunu dinlendirmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde Şubat ayına kadar uzun bir ara olacağı için lig maçlarına daha fazla önem vermeyi planlayan Güneş, Leipzig karşısında bazı oyuncuları dinlendirecek. Sezon başından bu yana fazla süre alamayan Negredo, Lens, Medel gibi isimlere şans tanıyacak olan Şenol Güneş iki haftadır yükselişte olan bu oyuncularını da ödüllendirmiş olacak.Kalede Fabri ile maça başlayacak olan Güneş defans dörtlüsünü her zaman olduğu gibi Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluşturacak.Atiaba’yı da dinlendirmesi beklenen Güneş’in orta ikilide Oğuzhan ve Medel’i oynatması beklenirken hücumdaki oyuncuların Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması en kuvvetli ihtimal.

BEŞİKTAŞ LEİPZİG MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında oynayacağı RB Leipzig maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Red Bull Arena’da yaptığı son antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, teknik çalışma ile idmanı noktaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GECENİN MAÇLARI

Liverpool (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya)

Maribor (Slovenya) – Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda) – Napoli (İtalya)

Porto (Portekiz) – Monaco (Fransa)

Leipzig (Almanya) – Beşiktaş

Tottenham (İngiltere) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Real Madrid (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)

“TARAFTARLARIMIZIN ALINMAMASI YANLIŞ BİR KARAR”

Beşiktaşlı taraftarların yarın oynanacak maçta tribünde yer alamayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, “Futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Ancak tüm aktörler taraftarlardır. Taraftarsız futbol güzel değil. Bu bir eksikliktir. Böyle bir karar alındı, bize sorulmadı. Bence yanlış bir karar. Lyon'da olan olayların sorumlusu biz değildik. Kulübümüz orada zarar gördü. Her türlü şiddete karşıyız. Ancak ben futbolun birleştirici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Geçmişe bakıldığında Türkiye – Almanya dostluğu olduğunu biliyoruz. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesin? Dünyadaki krizi siz de görüyorsunuz. Herkesin birbirine kötü yaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Futbol bu konuda yardımcı oluyor. UEFA'nın kararı yanlıştır. Her müsabakayı biz kontrol edemeyiz. Bugün dünya ülkeleri bile birbirini kontrol edemiyor, şiddeti kontrol edemiyor. Kim ister, 3-5 kişinin şiddetine mahkum olmayı” ifadelerini kullandı.