Hapisteki 11 yıl için 8 lira 80 kuruş tazminat

Hüseyin A., Dev-Sol davasında 11 yıl hapis yattı. 32 yıllık sürecin sonunda beraat etti. Devlete 1.2 milyon liralık dava açtı. Bilirkişi, dönemin asgari ücretinden tazminatı 8 milyon TL hesapladı, 6 sıfırı atıp “8 TL 80 kuruş” dedi.

Meslek Lisesi mezunu olan Hüseyin A., 20 yaşındayken 26 Mayıs 1980'de gözaltına alındı. Tutuklanan Hüseyin A.'ya, terör örgütü Dev-Sol'a üye olduğu gerekçesiyle sıkıyönetim mahkemesinde dava açıldı. Dava daha sonra Ağır Ceza'da devam etti. Hüseyin A., 1243 sanıkla birlikte tutuklu yargılandı. Yargılama sonucunda Hüseyin A., “öldürme, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama, bombalama” gibi 13 ayrı suçtan beraat etti. “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” ile “sahte kimlik kullanma” suçlaması ise zamanaşımı ile sonuçlandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre; Dev-Sol ana davası 32 yıl sonra sonuçlandı. 129 sanık beraat ederken, 39 sanık farklı cezalara çarptırıldı. Hüseyin A., gözaltında kaldığı ve tutuklu geçirdiği 11 yıl 59 gün için 200 bin TL maddi, 1 milyon TL de manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Mahkeme, rapor için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, davacı Hüseyin A.'nın talep edeceği maddi haklar tazminat tutarının 8.80 TL olduğu belirtildi.

O dönemin asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamada net tutarı 8 milyon 775 bin 471 lira olarak bulan bilirkişi, raporunda, “Bu tutardan 5803 sayılı yasa uyarınca 6 sıfır atılması halinde davacının maddi tazminat tutarının 8.80 TL mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır” dedi. Ortaya çıkan miktara hukukçular da şaşırdı. Hüseyin A., 32 yıl süren Dev-Sol davasında 15 suçlamanın 13'ünden beraat etti, 2 suçlama zamanaşımından düştü. 11 yıl hapis yatan Hüseyin A., 1 milyon 200 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi, asgari ücretten hesap yapıp 6 sıfır atınca tazminat 8 lira 80 kuruş oldu.

‘GARİP BİR RAKAM'

Hukukçular, tazminat miktarının güncellenmediğini söyleyip ortaya çıkan rakamın garipliğine dikkat çekti. Tazminat hukuku uzmanı avukat Çelik Ahmet Çelik, miktarın hesaplanması sırasında güncelleme yapılması gerektiğini söyleyerek “1980 ile 1991 yılları arasındaki alacak hesaplandıktan sonra bu meblağın o dönem ne kadar altına veya dolara karşılık geldiğinin hesaplanması gerekir. Yasal faiz de katılmalı. Aksi takdirde hakkaniyete uygun düşmez. Mahkeme yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Davacının da rapora itiraz hakkı var” dedi.

‘ASGARİ KAZANÇ HESAPLANMALI'

Münevver Karabulut, Hrant Dink, Güngören patlaması gibi davalarda bilirkişilik yapan Avukat Nail Karakaş de böyle bir rakamın adalet duygusunu tatmin etmeyeceğini belirterek “Dava açan kişinin tutuklu kaldığı süre için yoksun kaldığı kazancın hesaplanması gerekir. Çalışmıyorsa asgari ücret üzerinden hesaplanır” dedi.