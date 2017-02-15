HAS parti döneminde Numan Kurtulmuş’un Erdoğan’a One Minute eleştirisi sosyal medyada olay oldu!

FETÖ lideri Gülen'i övgüleriyle gündemden düşmeyen Erkan Tan'ın programına katılan Numan Kurtulmuş'un HAS Parti'nin başındayken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştiriler sosyal medyada olay oldu.

FETÖ lideri Gülen'i övgüleriyle gündemden düşmeyen Erkan Tan'ın programına katılan Numan Kurtulmuş'un HAS Parti'nin başındayken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştiriler sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya HAS Parti döneminde Numan Kurtulmuş’un Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştiriyi konuşuyor. FETÖ lideri Gülen’i övgüleriyle gündemden düşmeyen Erkan Tan’ın programına katılan Numan Kurtulmuş’un ‘Birleşmiş Milletler otel lobisinde One Minute dedin ondan sonra iki sefer İsrail’e destek olan karar aldınız.’ diyerek Erdoğan’a yönelik geçmişte yaptığı eleştiriler sosyal medyada olay oldu.

“Sayın Başbakan’ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor” diyerek Erdoğan’ı eleştiren Numan Kurtulmuş, “Otel lobisinde ‘One Minute’ demek marifet değil, BM’de ‘One Minute’ demek marifet” dedi.

İşte çok konuşulan o video: