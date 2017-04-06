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‘Haşhaş almış gibi bilinçsiz, robot gibi kurgulanmış’

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Mamak’taki 28. Mekanize Piyade tugayından zırhlı araçlarla çıkarak Genelkurmay’a gelen 38 asker hakkında dava açıldı.

Asuman ARANCA
20:426 Nisan 2017
Gündem
‘Haşhaş almış gibi bilinçsiz, robot gibi kurgulanmış’
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Mamak’taki 28. Mekanize Piyade tugayından zırhlı araçlarla çıkarak Genelkurmay’a gelen 38 asker hakkında dava açıldı.

İddianamede, darbeye karşı koymak için sokağa çıkan vatandaşların, askerleri yalvararak geri çevirmeye çalıştıkları vurgulandı ve ‘'Ancak askerler sivil halka ateş açarak yollarına devam etmiş, haşhaş almış gibi bilinçsiz ve robot gibi kurgulanmış şekilde hareket etmiş, silahlarını halka karşı gözleri dönmüş şekilde vahşice ve acımadan kullandıkları anlaşılmıştır” denildi.

İddianamede, şüpheliler, ‘'Anayasal düzeni ihlal etmek, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek, suç işlenmesini kolaylaştırmak için öldürmek” ile suçlandı. Olay gecesi 092278 plakalı ZPT araçtan açılan ateş sonucu, Mesut Yağan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği de vurgulandı.

Son güncelleme: 20:4306.04.2017
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