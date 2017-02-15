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Hastanede tecavüz iddiası

Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
21:5015 Şubat 2017
Gündem
Hastanede tecavüz iddiası
Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.’nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., “cinsel saldırı” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.’den olup olmadığını tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor.

İHA

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