Hatay 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye referandum havasına tamamen girdi. Hatay'da referandum sonuçları ne olacak? Hatay daha önceki referandum da hangi cevabı verdi? En son seçimlerde Hatay'da hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Hatay'la ilgili ayrıntılar...

16 Nisan 2017 referandumuyla Türkiye önemli bir karar verecek. Anayasa referandumu için geri sayım devam ediyor. Daha önceki referandum da Hatay hangi cevabı verdi? Hatay’ın önceki seçimlerde tercihi ne olmuştu?

HATAY 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Hatay 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Hatay referandum sonuçlarına göre, 921569 seçmenden 753269 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,68 olmuştu.

EVET: %51.74

HAYIR: %48.25

HATAY 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Hatay’da cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 52,29

Recep Tayyip Erdoğan: % 44,11

Selahattin Demirtaş: % 3,60

HATAY 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Hatay sonuçları şu şekilde:

AKP: % 43,2

CHP: % 36,1

MHP % 12,3

HDP % 6,8

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneliİLGİLİ HABER Anayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?