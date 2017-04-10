Hatay 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

16 Nisan 2017 referandumuyla Türkiye önemli bir karar verecek. Anayasa referandumu için geri sayım devam ediyor. Daha önceki referandum da Hatay hangi cevabı verdi? Hatay’ın önceki seçimlerde tercihi ne olmuştu?
HATAY 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Hatay 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Hatay referandum sonuçlarına göre, 921569 seçmenden 753269 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,68 olmuştu.
EVET: %51.74
HAYIR: %48.25
HATAY 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Hatay’da cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 52,29
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,11
Selahattin Demirtaş: % 3,60
HATAY 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Hatay sonuçları şu şekilde:
AKP: % 43,2
CHP: % 36,1
MHP % 12,3
HDP % 6,8