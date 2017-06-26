Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hatay’da feci kaza: 4 ölü

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde otomobille çarpışan sepetli motosikletteki 2 kardeş ile yanındaki eşleri yaşamını yitirdi.

06:0226 Haziran 2017
Gündem
Hatay’da feci kaza: 4 ölü
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde otomobille çarpışan sepetli motosikletteki 2 kardeş ile yanındaki eşleri yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı sıralarında Yayladağı-Samandağ karayolu Eğerci mevkiinde meydana geldi. Hakan Keser yönetimindeki 31 H 2540 plakalı otomobil, bayram ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu sepetli motosiklete arkadan çarptı. Kazada, Abdullah Sevim ve eşi Gülbahar Sevim ile Mehmet Sevim ve eşi Zühre Sevim yaşamını yitirdi.

Abdullah ve Mehmet Sevim kardeşler ile eşleri Gülbahar ve Zühre Sevim’in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.

resimid_3633535

Otomobil sürücüsü Hakan Keser gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar