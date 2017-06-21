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Hatay’da ölü beyaz balina kıyıya vurdu

Hatay'ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.

09:2921 Haziran 2017
Gündem
Hatay’da ölü beyaz balina kıyıya vurdu
Hatay'ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.

Karaağaç Mahallesi’nde bir haftadır denizden kötü koku bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, dün sahile gittiklerinde kıyıya vuran 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina ile karşılaştı. İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi.

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Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nedeniyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı. Bazıları, ölü beyaz balinanın bir haftadır sahile yakın kesimlerde deniz üzerinde gördüklerini iddia ederken, yetkililerin balinayı bugün sahilden çıkartmayı planladığı öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: 09:4321.06.2017
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