Son dakika haberi… Hatay’da savaş uçağı düştü

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı belirtildi.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Doğrulanmayan ilk bilgilere MİG 21 uçağının Ahrarüşşan örgütü tarafından iddia tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Düşürülen uçağın, Suriye hava kuvvetlerine ait olduğu öne sürüldü. Uçağın alçak uçuş yaparken makineli tüfekle vurulduğu da gelen bilgiler arasında. MiG 21 uçağı, hem Rus hem de Suriye hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

MİG 21 UÇAĞININ TARİHİ

MiG-21 Sovyetler Birliği’nde Mikoyan Gurevich Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan ve üretilen süpersonik (sesten hızlı) jet avcı/önleyici uçağıdır.

Uçağın görünüşünün bu ünlü Rus telli müzik aletine benzerliği sebebiyle “balalayka” takma ismini almıştır. Polonyalı (Leh) pilotlar tarafından da gövde şeklinden dolayı ołówek (kalem) olarak isimlendirilmiştir. İlk versiyonları ikinci nesil jet avcı uçağı olarak nitelense de sonraki versiyonları üçüncü nesil jet avcı uçağı olarak kabul edilir. MiG-21, dört kıtada ellinin üzerinde ülke tarafından uçurulmuştur ve ilk uçuşunun üzerinden yarım yüzyıldan fazla süre geçmesine rağmen hala bazı ülkelerde hizmet vermektedir. Bu savaş uçağı, havacılık tarihinin en çok üretilen süpersonik jet uçağı, Kore Savaşı’ndan bu yana en çok üretilen savaş uçağı ve bütün versiyonlarda 1959’dan 1985’e kadar en uzun üretim süresine sahip savaş uçağı olmak üzere bir dizi modern havacılık rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her tipten 11,496 adet MiG-21 üretilmiştir.