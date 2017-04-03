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Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı

Bursa’da bölücü terör örgütü PKK ve MLKP üyelerine yönelik hava destekli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

22:163 Nisan 2017
Gündem
Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı
Bursa’da bölücü terör örgütü PKK ve MLKP üyelerine yönelik hava destekli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve MLKP üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda PKK, MLKP ve diğer sol örgütlere mensup 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 19'unun PKK'lı olduğu öğrenilirken, evlerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada ise Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından yapılan bombalı saldırıyı övücü nitelikte not kağıdı bulundu.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde mahalle giriş çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken, koç boynuzu ile kapıları kırılan evlere yapılan baskın anı da saniye saniye kaydedildi.  İHA

Son güncelleme: 22:1703.04.2017
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