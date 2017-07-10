Hava durumu 10 Temmuz: Meteoroloji’nin uyardığı kavurucu sıcaklar yolda!

Geçtiğimiz haftalarda birçok vatandaşa "Hava durumu nasıl olacak?" ve "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorularını sorduran kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Meteoroloji'nin açıklamasına göre önümüzdeki günlerde yine aşırı sıcaklar yurdu etkisi altına alacak. Bazı bölgeler 40 derecenin üzerine çıkacak.

Bayram tatilinde Türkiye’yi etkileyen kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugünden itibaren batı bölgeleri etkilemeye başlayan sıcaklar, Karadeniz kıyıları haricinde tüm bölgeleri etkisi altına alacak. Yüksek sıcaklıklar özellikle Ege kıyılarında etkili olacak. İstanbul’da ise hafta boyunca artan sıcaklıkların gölgede 33 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

EGE KAVRULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri kıyı Ege ve Akdeniz’i üzecek. İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43 civarlarına yükselmesi beklenen sıcakların, Antalya'da 39-42 civarında olması bekleniyor.

GÜNEŞ ÇARPMASI VAKALARI İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre güneş çarpması durumları yaşanabilir, uyarı şu şekilde;

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU