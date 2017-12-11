Hava durumu 11 Aralık İşte karla karışık yağmur yağacak bölgeler. Sürücüler sabah saatlerine dikkat!

Haftanın ilk günü bazı bölgeler için yağmur uyarısı yapıldı. Yağış bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıklar doğuda düşerken ülke genelinde mevsim normallerinde olacak. Sabah Marmara'nın ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde sis ve pus görülecek. Sürücüler dikkat!

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik yok. Sürücüler sabah saatlerine dikkat! Marmara’nın bir bölümünde sis ve pus görülecek. Rüzgarın hızında biraz düşüş var. İşte İstanbul’da saat saat hava sıcaklıkları. Yağış alan bölgeler ve 5 günlük hava haritası haberimizde…

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas ve Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:



Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:



Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İstanbul’da bugün hava açık olacak. hissedilen sıcaklık ortalama 12-13 derece olacak.