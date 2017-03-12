Hava durumu 12 Mart: Kış geri dönüyor!

Geçtiğimiz hafta baharı yaşayan Türkiye bu hafta kışa geri dönüyor. Hava durumu ayrıntılarına göre hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşececek ve tüm Türkiye 5 gün boyunca yağış alacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yurdun doğu kesimlerinde yer yer kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Akdeniz’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruyla yağışların, Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek (sel, su baskını, hortum, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyruldu.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU