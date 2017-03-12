Hava durumu 12 Mart: Kış geri dönüyor!

Hafta sonu planlarını hava durumuna göre şekillendiren vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorunun cevabını merak ediyor. Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilenler...

Hafta sonu planlarını hava durumuna göre şekillendiren vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorunun cevabını merak ediyor. Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta baharı yaşayan Türkiye bu hafta kışa geri dönüyor. Hava durumu ayrıntılarına göre hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşececek ve tüm Türkiye 5 gün boyunca yağış alacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yurdun doğu kesimlerinde yer yer kar yağışı görülecek.

12 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Akdeniz’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruyla yağışların, Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek (sel, su baskını, hortum, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyruldu.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU