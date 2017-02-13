Hava durumu 13 Şubat: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?

Uzun bir aradan sonra kar, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Ocak ayındaki gibi bir kar yağışı beklenmese de İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kar yağışı oldukça etkili…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmur görülecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğu kesimleri, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI :Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların bugün (pazartesi) yoğun kar (21 cm ve yukarı) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelecek olumsuzluklara (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu
ISTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELI °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 5°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 0°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Genellikle parçalı ve çok bulutlu, batısı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor.
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
IĞDIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar; Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Batı Karadeniz’in batısı 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m batısı sabah saatlerinde 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta.