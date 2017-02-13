Hava durumu 13 Şubat: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?

Kar,İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini zaman zaman hissettirmeye başladı. Yer yer tipi şeklinde yağan karın ne zamana kadar süreceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kar,İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini zaman zaman hissettirmeye başladı. Yer yer tipi şeklinde yağan karın ne zamana kadar süreceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Uzun bir aradan sonra kar, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Ocak ayındaki gibi bir kar yağışı beklenmese de İstanbul’un çeşitli bölgelerinde kar yağışı oldukça etkili…

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmur görülecek.

13 ŞUBAT HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğu kesimleri, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI :Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların bugün (pazartesi) yoğun kar (21 cm ve yukarı) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelecek olumsuzluklara (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Genellikle parçalı ve çok bulutlu, batısı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor.

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar; Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Batı Karadeniz’in batısı 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m batısı sabah saatlerinde 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta.