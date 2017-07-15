Hava durumu 15 Temmuz – Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor!

Zaman zaman bunaltan yaz sıcakları önüöüzdeki günlerde gelecek olan yağışlı hava dalgasıyla biraz ara verecek. Meteoroloji'nin yayınladığı tahminlere göre hava sıcaklıkları düşecek, ülkenin büyük kısmında kuvvetli yağışlar görülecek. İşte hava durumuna ait detaylar...

Sıcakklardan bıkanları sevindirecek, dışarıda işi olanları ise üzecek olan hava durumu verileri Metoroloji’den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek ve yağmur yağışı görülecek. Yağmur yağışının bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu uyarısı şu şekilde;

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Metoroloji yaptığı açıklamayla, sel, su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım konusunda uyardı. Açıklama şu şekilde; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin, 17.07.2017 Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 17.07.2017 Pazartesi günü Marmara'nın batısında, Salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde Pazartesi ve Salı günleri mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta başında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (Poyraz) kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta başında kuzeybatı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili olarak ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı meteorolojik uyarı ve raporları takip etmeleri önem arz etmektedir.

İSTANBUL 3 GÜN BOYUNCA ETKİLENECEK

İstanbul’da pazar gününden itibaren salı günü de dahil olmak üzere üç gün boyunca yağış görülecek. Trakya üzerinden gelecek olan yağışlar İstanbul’da dahil olarak Marmara’yı üç gün boyunca etkiledikten sonra Karadeniz Bölgesi’nin doğusuna doğru kayacak.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU