Hava durumu 17 Mart: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bahar ayları yaklaşırken geri dönen soğuklar ne kadar sürecek? İşte 17 Mart hava durumu ve 5 günlük haritalı hava durumu ayrıntıları...

Hafta sonu planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bahar ayları yaklaşırken geri dönen soğuklar ne kadar sürecek? İşte 17 Mart hava durumu ve 5 günlük haritalı hava durumu ayrıntıları...

Güneşli günler beklenirken soğuk ve yağışlı havalar geri döndü. Soğuklar ne zamana kadar sürecek, yağmur ne zaman bitecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumu hakkında merak edilenler…

17 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Kuzey Ege Kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU