Hava durumu 20 Temmuz: Meteoroloji verileri normale dönüyor, hafta sonu nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlardan sonra hava durumu merak ediliyor. Hava sıcaklıkları hangi seviyelerde seyredecek? Yağmur yağışı bitti mi? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 20 Temmuz gününe dair hava durumu detayları ve 5 günlük hava durumu tahmini...

Yaz devam ederken ülkeyi etkisi altına alan yağmur özellikle İstanbul’da hayatın durmasına sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, hava durumuna dair detayları merak etmeye başladı. Yağmur batı kesimlerde etkisini tamamen kaybediyor, Doğu Karadeniz’e kadar kayacak olan yağmur diğer bölgelerde etkili olmayacak.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Bilecik, Düzce, Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin yayınladığı uyarıya göre rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.