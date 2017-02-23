Hava durumu 23 Şubat: Güneşli günlerden sonra yağmur geliyor!

Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte 23 Şubat hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte 23 Şubat hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hava nasıl olacak? Havalar ısınacak mı? Birkaç gündür güneşli bir havanın gözlendiği Türkiye’ye hafta sonundan itibaren yağışlı bir hava giriş yapacak. Cumartesi ve pazar günleri İstanbul’da yağmur bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

23 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu, ilk saatlerde Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.