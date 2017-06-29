Hava durumu 29 Haziran: Kuzey Afrika’dan aşırı sıcaklar geliyor!

Hava durumu nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar hangi bölgeleri etkileyecek? Durmaksızın artan sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı yayımladı. İşte günün hava durumuna ait detaylar ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Aşırı sıcaklar yurdu etkilemeye devam ederken, vatandaşlar sıcakların ne zaman yurdumuzu terk edeceğini, havaların ne zaman mevsim normallerine döneceğini merak ediyor. Meteoroloji’nin yaptığı tahminlere göre bugün; Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFRİKA SICAKLARI UYARISI

Tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 – 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir.

Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya’da 40′ İstanbul’da 37, İzmir ve Adana'da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya’da 42, Diyarbakır’da 43, Manisa’da 44, Şanlıurfa ve Aydın’da 45 Derece olması beklenmektedir.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, Salı günü iç ve hafta ortasında Çarşamba günü ise Doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU