Hava durumu 3 Temmuz: Meteoroloji İstanbul için yağmur saati verdi!

Hava sıcaklıklarını kıracak bir yağmur yağışına hasret kalan İstanbul bu geceden itibaren serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur yağışı için saat verdi. Bu hafta hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek ve yağmur hangi bölgeleri etkileyecek? İşte detaylar...

Tüm Türkiye hava sıcaklıklarıyla mücadele ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son veriler vatandaşları sevindirdi. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerde düşmesi beklenirken kuzey batıdan girecek olan yağışlı hava gece saatlerinde İstanbul’da olacak.

İSTANBUL İÇİN YAĞMUR SAATİ BELLİ OLDU

Bu gece İstanbul, sıcaklardan bir nebze kurtulacak. Gece saatlerinde başlayacak yağmur yağışıyla beraber hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek. Salı günü yağmurlu olarak geçecek, çarşamba ise bulutlu bir hava hakim olacak. Yağmur çarşamba gününden itibaren Karadeniz Bölgesi’nin doğusuna doğru kayarak ülkeyi terk edecek.

BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km hızında fırtınanın, yer yer 90 km hızına ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.