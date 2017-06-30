Hava durumu 30 Haziran: Türkiye sıcaklarla kavruluyor!

Türkiye'de bayram tatiliyle birlikte başlayan sıcaklar durmaksızın yükseliyor. Yurdun büyük bölümü bu sabah aşırı bunaltıcı bir havayla uyandı. Sabah saatleri olmasına rağmen yüksek sıcaklıkların etkisi göstermeye başlaması öğlen hava ne kadar sıcak olacak sorusunu akıllara getirdi. İşte aşırı sıcaklar hakkında detaylar...

Sıcaklar tüm yurdu etkiliyor, gece bile etkisini göstermeye devam eden aşırı sıcaklar, günün en serin saatlerinden olan sabah saatlerinde bile 30 derecenin üzerine çıktı. İstanbul’da sabah 8 itibariyle hava 30 derece olarak ölçüldü. Bazı şehirlerde gölgede sıcaklar 40 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklar ise 50 dereceyi geçti.

İSTANBUL 40’I GÖRECEK!

Meteoroloji’nin sitesinden yayınlanan verilere göre bugün İstanbul’da öğlen 12:00’dan, akşamüstü 18:00’a kadar havanın hissedilir sıcaklığı gölgede 40 derece olarak seyredecek.

TÜM TÜRKİYE YANIYOR

Aydın’da son iki günde artan hava sıcaklığı bunaltı. Termometreler 46 dereceyi gösterirken, kimileri evlerinde çıkmamayı tercih etti, çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç altları ve binaların gölgelerine soluklandı. Tarlalarında çalışmak zorunda kalan çiftçiler ise nemle birlikte daha fazla hissedilen sıcak havada zor anlar yaşadı.

Manisa’da hava sıcaklıklarının güneşte 40 dereceyi bulması üzerine sıcaktan bunalanlar camilerde ve parklardaki ağaç gölgelerinde uykuya daldı. Sıcaktan korunmak isteyen birçok kişi şemsiye kullanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi ‘mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı.

Kayseri'de, sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent meydanında bulunan termometreler, zaman zaman 42 dereceye gösterdi. Sıcaklardan korunmak isteyenler kendilerini ağaç altlarına ve parklara attı. Öğle saatlerinde yürümenin de zorlaştığı sıcak hava konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Sıcak havalarda sıvı kaybına da dikkat çeken uzmanlar, sıvı tüketiminin önemli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, etkisini gösteren sıcak havada gençler ve çocuklar belediyenin ücretsiz yüzme havuzuna akın etti. Termometrelerin 55 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar park ve yeşil alanları tercih ederken, sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar ise Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na akın etti.

Antalya’da yüzde 77 oranındaki yoğun nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Kentte sıcak havadan bunalanlar genellikle kapalı ve serin mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise caddelerde gölge alanlarda yürümeyi tercih etti. Vatandaşlar şemsiye, gözlük, şapka kullanarak güneşe karşı önlem aldı. Bazı vatandaşlar parkta ağaç gölgeleri ile süs havuzlarının yakınında serinlemeye çalıştı.

Adana’da Meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı 33 derece olan kent merkezinde, yüzde 59 olan neminde etkisiyle 40 dereceyi bulan sıcaklık, Adanalıları olumsuz yönde etkiledi. Sokakta termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kent merkezinde oturanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken, sokağa çıkanlar ise bol su tüketti. Çok sayıda genç ise pazar günü 2 kişi kardeşin boğulduğu yerin 200 metre uzağında Seyhan Nehri’ne girerek serinlemeye çalıştı. Köpeği ile Seyhan Nehri’ne giren bir genç, hayvanını gezdirmeye çıkardığını ancak sıcağa dayanamayınca birlikte suya girdiğini söyledi. Adana’da hava sıcaklığı cuma günü gölgede 40 derece olacak, neminde etkisiyle çok daha fazla hissedilmesi bekleniyor.