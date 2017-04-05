Hava durumu 5 Nisan: Önce sis, sonra yağmur var!

Hava durumu nasıl olacak? Sis hangi bölgeleri etkileyecek? Sisin ardından başlayan yağmur ne zamana kadar devam edecek? İşte günün hava durumu ve 5 günlük haritalı hava durumu...

İstanbul bugün sisle uyandı, sisin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre yağmur başlayacak ve adım adım tüm yurdu saracak. Bugün başlayacak olan yağmur hafta sonuna kadar devam edecek ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ile etkileyecek.

5 NİSAN HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege Bölgesinin kuzey ve iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU