Hava durumu 5 Temmuz: Meteoroloji’den iyi haber kavurucu sıcaklar bitiyor!

Ülkeyi etkisi altına alarak herkesi bezdiren aşırı sıcaklar yavaş yavaş geride kalıyor. Dün mevsim normallerine yaklaşan hava sıcaklıklarının birkaç gün içinde mevsim normallerindeki seyrine kavuşacağı tahmin ediliyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar ve 5 günlük haritalı hava raporu...

Türkiye’nin beklediği haber Meteoroloji’den geldi, hava sıcaklıkları düşerek mevsim normallerine gelecek, kavurucu sıcaklar son bulacak. Yer yer kendini hissettiren yaz yağmurları ise birkaç gün daha Karadeniz Bölgesi’nde ilerleyerek ülkenin kuzey doğusundan çıkış yapacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Karabük ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneydoğusu ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU