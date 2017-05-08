Hava durumu 8 Mayıs: Ara veren yağmur geri dönecek!

Bahar yağmurları kendisini gösterdi, Türkiye'nin tüm bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağmurlar ne zamana kadar sürecek? Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de yağmur etkili olacak mı?

Zaman zaman sağanak şeklinde yağarak hayatı olumsuz etkileyen yağmurların ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. 8 Mayıs günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Bingöl, Muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU