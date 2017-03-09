Hava durumu 9 Mart: Günlerce yağmur yağacak!

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek? Baharın yaklaşmasıyla başlayan yağmurlar ne kadar sürecek? İşte günün hava durumu hakkında merak edilenler ve 5 günlük hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek? Baharın yaklaşmasıyla başlayan yağmurlar ne kadar sürecek? İşte günün hava durumu hakkında merak edilenler ve 5 günlük hava durumu...

Baharın kendini hissettirmesiyle yağışlar arttı, yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta görecek yağmur yağışı ne zamana kadar sürecek? Yağmur hangi bölgeleri etkileyecek?

9 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun iç ve batı kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in güneydoğu kesimlerinde, Manisa, Denizli, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Aydın’da çok kuvvetli ve şiddetli, Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Ege ile Marmara’da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU