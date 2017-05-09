Hava durumu 9 Mayıs: Yağmurlar ne kadar sürecek?

Hava durumu nasıl olacak? Zaman zaman birden kapanarak sağanak yağışlara sebep olan hava ne zamana kadar böyle gidecek? Yağmurlar kaç gün sürecek? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte bahar havası hakkında merak edilenler ve ayrıntılar...

Hava bir açıp bir kapatıyor hava durumu nasıl olacak sorusu merak ediliyor. İşte 9 Mayıs’ta hava sıcaklıkları ve yağış durumuyla ilgili Meteoroloji verileri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Trabzon, Rize ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

9 MAYIS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



