Hava durumu 9 Nisan: Bu hafta hava nasıl olacak?

Yer yer yağmurlu geçen hafta sonundan sonra vatandaşlar önümüzdeki hafta hava nasıl olacak sorusuna cevap arıyor. Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte günün hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yağmur yağışı devam edecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Antalya ve körfezinde kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetlice (30-60km/sa) eseceği bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU