Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? (15 OCAK)

Yağışlı hava ülkeye tekrar giriş yaparken, vatandanşlar hava durumu nasıl olacak, bugün hava nasıl olacak sorularına cevap arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günün hava tahmini ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Yağışlı hava ülkeye tekrar giriş yaparken, vatandanşlar hava durumu nasıl olacak, bugün hava nasıl olacak sorularına cevap arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günün hava tahmini ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Soğuk hava ülkeyi terk ederken, Türkiye geçen haftaya göre nispeten daha sıcak bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İç ve yüksek kesimlerde hafif kar, kıyı kesimlerde yağmur olarak görülecek yağışlar devam ederken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bugün hava nasıl olacak? Kar hangi bölgelerde kendisini gösterecek?

15 OCAK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batısı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun az bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, diğer yerlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU