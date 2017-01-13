Hava durumu: Hava bugün nasıl olacak? Buzlanmaya dikkat! (13 OCAK)

Soğuk ve karlı havanın ardından bugün kar yurdu hemen hemen terk etmiş durumda. Kışın kendini iyice hissettirmesiyle, vatandaşlar hava bugün nasıl olacak sorusunu sık sık soruyor. İşte günün hava durumu ayrıntıları...

Soğuk ve karlı havanın ardından bugün kar yurdu hemen hemen terk etmiş durumda. Kışın kendini iyice hissettirmesiyle, vatandaşlar hava bugün nasıl olacak sorusunu sık sık soruyor. İşte günün hava durumu ayrıntıları...

Kar yağışı bitti mi? Havalar bugün nasıl olacak? Birçok kişi bu soruları cevabını merak ediyor. Dünden itibaren kardan yağmura dönüşen yağış akşam saatlerinde ülkenin batısını terk etti. Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısı hariç, kar yağışının etkili olduğu bölge kalmadı. Yarından itibaren Türkiye, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İSTANBUL’DA DON VE BUZLANMA HAYATI FELÇ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kar altında kalan İstanbul’da dünden itibaren karlar erimeye başladı. Gece hava sıcaklığının iyice düşmesiyle yaşanan buzlanma ise hayatı felç etti. Eriyen kar sularının donmasıyla özellikle yokuşların buz kaplanması bazı yollarda trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar buzlanmaya karşı önlem alınmamasına Twitter üzerinden isyan etti.

@ibbBeyazmasa ayazağa mahallesinin nerdeyse bütün sokakları ve cendere yolunda buzlanma nedeniyle kaza oldu,trafik gitmiyor — bizim kız (@TanurAyshA) 13 Ocak 2017

@atasehirbld Tem Esatpasa Yanyoldaki buzlanma sebebiyle 1 Saattir yanyoldan Tem’e katılım saglayamadık araclar oldukları yerde kayıyor — Emirhan Koyluoglu (@koyluogluemirhn) 13 Ocak 2017

@ibbBeyazmasa @umraniyebeltr butun yollar buzlanma yapmis. Trafik felc olmus otobusler iptal. Nasil yataginiz sicak mi hala — ERTAN ŞENYUVA (@erankist) 13 Ocak 2017

Serpil sokak-gönül sokak arası buzlanma nedeniyle kaza oldu ve düşen düşene acil ekip @4442300 @KagithaneBel merkez mah. pic.twitter.com/R7qbDkYLkC — Uğur Ahlat (@UgurAhlat1) 13 Ocak 2017

Etiler Birlik Sokak,Peker Sokak ve Yücel Sitesi’nden Nisbetiye Caddesi’ne çıkan yollarda buzlanma var.Araçlar ilerleyemiyor — Radyo Trafik (@radyotrafik) 13 Ocak 2017

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Dogu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz ile Ordu, Van ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU