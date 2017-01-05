Hava durumu: İstanbul ve Ankara kar altında kalacak! Kar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar için tarih verdi, ülkeye Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı hangi bölgelerde etkisini gösterecek? İstanbul'da ve Ankara'da kar ne zaman başlayacak? İşte ülkemizi etkisi altına alacak kar yağışı hakkında ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar için tarih verdi, ülkeye Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı hangi bölgelerde etkisini gösterecek? İstanbul'da ve Ankara'da kar ne zaman başlayacak? İşte ülkemizi etkisi altına alacak kar yağışı hakkında ayrıntılar...

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm ülkeyi soğuk ve yağışlı havanın etkisine sokacak. Bugün Trakya üzerinden giriş yapan soğuk hava iç kesimlerde kar olarak, kıyı kesimlerde ise yağmur olarak görülecek. Sıcaklıklar yarından itibaren hissedilir derecede düşecek.

YARINDAN İTİBAREN GÜNLERCE KAR YAĞACAK!

Marmara’nın tamamı yarından itibaren kar yağışından etkilenecek, cuma gününden itibaren ise kar tüm yurda yayılacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük hava tahminine göre karlı günler bizi bekliyor.

İL İL HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale’nin güneyi, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ve Antalya’nın çevre ilçelerinde kuvvetli olmak üzere; Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.