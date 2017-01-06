Hava durumu: İstanbul’a karın düşeceği saat açıklandı

Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Trakya üzerinden gelen soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. Bugün İstanbul için de öğleden sonrası için kar alarmı verildi.

Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Trakya üzerinden gelen soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. Bugün İstanbul için de öğleden sonrası için kar alarmı verildi.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk havaya bıraktı. Balkanlardan gelen soğuk ve karlı hava, bugün etkisini iyiden iyiye hissettirecek. Önümüzdeki günlerde de yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. Bugün İstanbul için de öğleden sonrası için kar alarmı verildi.

Meteoroloji verilerine göre; İstanbul’da saat 15:30’da başlayacak kar iki gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Marmara’da hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı,

diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde bölgenin batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerine doğru İstanbul Avrupa yakasında ve devamında bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ilk saatlerde güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru Avrupa yakasında yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, zamanla Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden, gece saatlerinden sonra kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

IZMIR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gündüz saatlerinde zaman zaman kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu

NİĞDE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu

GİRESUN °C, 17°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, batısı çok bulutlu, ilk saatlerde Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu,

IĞDIR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, ilk saatlerde Adıyaman çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu