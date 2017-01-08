Hava durumu… İstanbul’da kar yağışında son durum

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul’da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu’nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

TRAFİK AÇIK AMA

TEM, E-5, Sahil Yolu gibi ana yollar açık ama ara artellerde kar esareti sürüyor. Yetkililer ‘mecbur kalmadıkça aracınızla dışarıya çıkmayın’ uyarısında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin de “An itibariyle İstanbul’da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi.

KAR YAĞIŞI 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul’da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası’olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.