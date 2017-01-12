Hava durumu: Kar gidiyor, yağmur geliyor! Yağışlar ne zaman sona erecek? (12 OCAK)

Türkiye karlı haftanın ardından, yavaş yavaş daha açık bir havaya kavuşuyor. Hava bugün nasıl olacak? Kar geri gelecek mi? İşte günün hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Havalar nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman duracak? Vatandaşlar tarafından sorulan bu sorular gündemin en çok sorulan soruları arasına girdi. Soğuk ve yağışlı hava megakent İstanbul’u beyaz örtüye bürüyen kar bugün yüksek kesimlerde son demlerini yaşayacak ve şehri tamamen terk edecek. Trakya’da kısa bir süre daha etkisini sürdürecek olan kar yağışı, yarından itibaren ülkenin batı kesminden tamamen ayrılacak. Pazar gününden itibaren ise yeni bir yağışlı hava geliyor. Yeni yağışlı hava ülkenin büyük kesminde yağmur olarak görülecek.

YURTTA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Yurtta yaşanan zorlu kış şartlarının ardından hava durumu nasıl olacak sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara’nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu’da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

METEROLOJİ UYARDI: ÇATI ÇÖKMELERİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre; İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen yağmurun, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU